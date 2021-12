PM é baleado em tentativa de assalto a ônibus no Comércio

O soldado da Polícia Militar Márcio Macedo Barbosa, 35 anos, foi baleado durante a fuga de dois homens suspeitos de assaltar um ônibus da empresa Integra Plataforma [linha Base Naval/ Lapa] por volta das 7h30 da manhã desta sexta-feira, 29, no bairro do Comércio. Ele foi o segundo policial baleado em menos de 24h em Salvador.

O major Edson Lima, comandante da Operação Gemeos, informou que os suspeitos entraram no coletivo antes da subida do túnel Américo Simas e anunciaram o assalto quando o veículo passava pelo túnel.

"Eles já entraram dizendo que, se tivesse algum policial no ônibus [da Integra Plataforma], iria morrer. O que estava armado é menor de idade e ameaçou atirar no motorista", contou o major.

Segundo ele, após roubarem os passageiros, os suspeitos desceram do coletivo e entraram no ônibus da empresa LC Turismo [linha São Sebastião do Passé/ Salvador]. Eles perceberam que Márcio era policial e o adolescente atirou. "Acreditamos que eles viram a arma do policial na cintura", completou.

Trabalhadores da região do Terminal da França contaram outras versões. Uma mulher disse que o PM conversava com o motorista quando um dos ladrões o chamou de gay e mandou pular a catraca. Ele foi baleado no momento em que pulava o torniquete.

Conforme um segurança, Márcio foi ferido quando os bandidos tentavam lhe tomar a arma que carregava na cintura. "Os caras desconfiaram que ele era policial. Levaram a mochila dele com um celular", disse o segurança.

Márcio foi baleado no tórax e no braço direito. Ele mora em São Sebastião do Passé e é lotado na 40ª CIPM (Nordeste de Amaralina). "Ele estava à paisana, vinha de São Sebastião do Passé para trabalhar. É um excelente policial", afirmou o tenente-coronel Arnaldo da Silva Neto, comandante da 40ª CIPM. "Chegou uma informação de que um dos assaltantes falou 'você é policial' e atirou", completou.

adblock ativo