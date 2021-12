PM divulga imagem de acidente com paraquedista em Itaparica

A Polícia Militar da Bahia divulgou fotos do resgate da paraquedista que ficou presa à copa de uma árvore, em Itaparica, região metropolitana de Salvador, durante salto no domingo, 9. ela foi resgata por policiais do Grupamento Aéreo da PM (Graer).

A praquedista é de Minas Gerais e participava na Bahia de campeonato de surf. Ela não quis se identificar, mas fez vários saltos no sábado, 8, sem problemas. No domingo, a condição do vento mudou durante a decolagem e descida acabou numa árvore.

Uma equipe do Graer foi acionada para o resgate e constatou no local que ela estava ferida. O salvasmento utilizou a técnica do rapel a partir do helicóptero até o ponto onde a a paraquedista estava. Os dois então foram descidos ao solo.

adblock ativo