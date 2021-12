Um grupo que fazia uma falsa campanha com um carro de som na cidade de Heliópolis, no interior da Bahia, para arrecadar dinheiro dos moradores, alegando que dentro do veículo tinha uma pessoa com câncer, foi descoberto pela Polícia Militar. O caso aconteceu no último sábado, 27.

Segundo o site Bom Jesus Notícias, os policiais desconfiaram do grupo e abordaram os homens. Ao perceber que não havia nenhum paciente e que a população havia contribuído financeiramente, exigiu que eles saíssem pela cidade, usando o mesmo carro de som, para pedir desculpas e afirmar aos moradores que não existia ninguém doente no interior do veículo.

Da Redação PM descobre farsa de paciente com câncer e exige pedido de desculpas

adblock ativo