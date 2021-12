PM descobre casa que produz armas de fogo em Juazeiro

Uma residência onde eram fabricadas armas de fogo, no bairro Sol Nascente, em Juazeiro, no norte da Bahia, foi fechada por policiais militares da 75ª CIPM/Juazeiro. O caso aconteceu no fim de semana, mas só foi divulgado nesta terça-feira, 26, pela assessoria da PM.

Segundo a PM, uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) da 75ª recebeu uma chamada do Centro Integrado de Comunicações (CICOM), que havia um suposto caso de violência doméstica. Chegando ao local informado, foi constatada a veracidade do fato, porém o autor fugiu do local deixando a vítima com escoriações.

Na revista da casa, os PMs descobriram que o agressor possuía uma pequena oficina onde fabricava armas de fogo. Foram encontradas quatro coronhas, oito canos, dois mecanismos de disparos, molas, espoletas, chumbo, 40 cartuchos de diversos calibres e toda a ferramenta utilizada na fabricação e montagem das armas, como máquina de solda, furadeira e ferramentas diversas.

A vítima e todo o material a foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro-BA.

