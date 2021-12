PM desarticula quadrilha envolvida com tráfico em Camaçari

Policiais militares prenderam os integrantes de uma quadrilha envolvida com tráfico de drogas em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, na madrugada desta quinta-feira, 18. A ação foi realizada pela Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Polo Industrial.

No total, foram apreendidos 108 trouxas e dois tabletes de maconha, um papelote de cocaína, um revólver calibre 38 com seis munições, um revólver calibre 32 com duas munições, uma pistola calibre 7,65 com 13 munições, dois celulares, embalagens para drogas e a quantia de R$ 40,00. O material foi apresentado na delegacia local.

Quatro homens foram presos na ocasião: Jonas Henrique Barros Silva de Brito Lima, conhecido como "vovô", Luan Gomes Brandão, o "cara de peixe", Emerson Silva dos Santos, chamado de "fumacinha", e Flávio Mateus Barbosa da Silva, o "laranjinha".

