PM derruba drone que levava 19 celulares para presídio

A Polícia Militar apreendeu um drone na manhã do domingo, 5, enquanto sobrevoava o presídio de Eunápolis, no extremo Sul da Bahia. O equipamento transportava 19 aparelhos celulares e nove serras e tinha como destino a unidade prisional. Ele foi abatido com um tiro.

A assessoria da Secretaria de Administração Penitenciária da Bahia (Seap) informou, por meio de nota, que agentes penitenciários viram o equipamento e acionaram os policiais militares que fazem a segurança do presídio. A Seap informou ainda que a pessoa que controlava o drone conseguiu fugir em um veículo branco e, até a manhã desta segunda-feira, 6, não havia sido preso.

De acordo com a PM, este foi o segundo episódio somente este ano. Também teve outro caso em setembro do ano passado. A CIPG apreendeu um drone, que levava 340 chips de celular, quatro cartões de memória, nove celulares, dois pendrives e quatro carregadores de celular para o mesmo presídio.

