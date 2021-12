PM de Feira volta às atividades após 18 horas de paralisação

Após 18 horas de paralisação policiais militares de Feira de Santana, distante 109 quilômetros de Salvador, retornaram as atividades neste sábado, 19. A decisão de volta ao trabalho foi tomada pela categoria após uma reunião com o comandante do Comando de Policiamento Regional Leste (CPRL) coronel Adelmário Xavier na sede da Associação de Policiais e Bombeiros e de seus Familiares no Estado da Bahia (Aspra).

Os policiais paralisaram as atividades por volta das 17 horas de sexta-feira após tomar conhecimento da prisão do vereador Marcos Prisco, realizada pela Polícia Federal. Uma mobilização acontecerá terça-feira, 22, a partir das 13 horas no centro da cidade, onde a categoria discutirá quais ações serão desenvolvidas.



"A categoria já vinha conversando e começaram a cogitar um fim para a paralisação, mas com a conversa que tivemos com o comandante do CPRL, chegamos ao acordo e vamos retornar ao trabalho. Mas teremos a mobilização na terça e contamos com todos os colegas", garantiu o coordenador da Aspra, Josafá Ramos.

Com gritos de "Um, dois, três, quatro, cinco mil se não soltar Prisco vamos parar o Brasil", os policiais militares de Feira de Santana foram os únicos a continuar paralisados, mesmo com a orientação dos lideres do movimento, como deputado estadual capitão Tadeu, que todos os policiais continuassem trabalhando.

"Aqui na cidade, a categoria tomou uma decisão individualizada. Não tem liderança da ASPRA ou qualquer outra entidade a frente da paralisação. Os policiais se mobilizaram e decidiram parar até que a prisão de Prisco seja revogada", afirmou Josafá Ramos.

O comandante do CPRL confirmou o total apoio a mobilização de terça e garantiu que terá policiamento para fazer a segurança da categoria. "Estamos aqui para apoiar a decisão deles de forma democrática. Como fazemos com todas as categorias, iremos apoiar esta mobilização dos policiais", informou.

A adesão na cidade foi de 90% dos policiais. Neste sábado pela manhã poucas viaturas circulavam pela cidade e mesmo assim os policiais que estavam de serviço afirmaram estar fazendo a "operação tartaruga" ou seja só atendiam ocorrências de urgência. Os ônibus coletivos funcionaram desde as 06 horas e o comércio funcionou com cerca de 80% das lojas abertas.

Mesmo sem um anuncio formal de greve os reflexos da paralisação da PM começaram a ser contabilizados ainda na noite de sexta com o registro de cinco pessoas assassinadas em menos de 12 horas e a explosão de um caixa eletrônico de um posto de atendimento da Caixa Econômica Federal (CEF) localizado no bairro Cidade Nova.

"Acordamos com o barulho da explosão, fiquei com medo, pois a casa balançou, achei que era a minha casa que estava desabando. Foi um susto", contou uma aposentada que reside próximo ao posto de atendimento.

A força nacional que chegou a cidade desde a última quarta-feira, continua fazendo rondas pela cidade. De acordo com o tenente Paulo Jamerson ao todo são 50 homens vindos de Brasilia e a expectativa é que mais 50 cheguem hoje vindos do Rio de Janeiro. "Não temos nada definido para deixarmos a cidade, por enquanto manteremos o nosso trabalho", afirmou.

