PM da reserva morre em acidente de moto na BA-026

O policial militar da reserva, José Eduardo Menezes Braga, de 47 anos, morreu na manhã desta quinta-feira, 9, em um acidente de moto na BA-026, no trecho entre os municípios de Planaltino e Nova Itarana.

Ele seguia para um encontro de motos no município de Rio de Contas. O PM estava na companhia de um grupo de motociclistas no momento do acidente. Ainda não há informações detalhadas sobre a ocorrência.

José Eduardo, que deixa esposa e dois filhos, estava na reserva da coorporação, mas antes já tinha atuado na Corregedoria Geral da PM.

