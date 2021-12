PM cria área de isolamento para julgamento do New Hit

A Polícia Militar (PM) criou um esquema de segurança nas imediações do fórum da cidade de Ruy Barbosa (a 365 quilômetros de Salvador), onde acontece o julgamento dos músicos da extinta banda New Hit e do policial militar Carlos Frederico Santos de Aragão, de 28 anos, que fazia segurança do grupo. O julgamento foi retomado nesta terça-feira, 17.

Para evitar protestos, foi isolado uma área de 200 metros do fórum e policiais das cidades de Itaberaba e Feira de Santana reforçam a segurança no município.

A medida foi tomada depois que a última audiência, realizada no dia 3 de setembro, foi suspensa após os músicos alegarem que corriam risco na cidade. Na ocasião, o vocalista da banda, Eduardo Daltro, conhecido como Dudu, disse que teria sido agredido verbalmente pelo prefeito de Ruy Barbosa, José Bonifácio.

Mesmo com o cordão de isolamento, integrantes da Marcha Mundial das Mulheres protestam em Ruy Barbosa e pedem a condenação dos acusados de violentar duas adolescentes de 16 anos após um show no município, em 26 de agosto de 2012.

Entenda o caso - As garotas acusam os músicos de violência sexual. De acordo com elas, o crime aconteceu quando as duas foram no ônibus da banda para tirar fotos e pedir autógrafo.

Na ocasião, elas afirmaram que foram levadas para o fundo do veículo, onde foram abusadas sexualmente. Os acusados confirmam a relação, mas alegam que foi consensual.

Os músicos chegaram a ficar presos por 38 dias, mas foram liberados em 3 de outubro do ano passado.

Dudu disse que teria sido agredido verbalmente pelo prefeito de Ruy Barbosa (Foto: Luiz Tito | Ag. A TARDE)

adblock ativo