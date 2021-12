PM baleado em Jequié será transferido para Salvador

O policial militar, baleado em uma pizzaria em Jequié (a 366 km de Salvador), será transferido para Salvador. O procedimento foi solicitado nesta terça-feira, 30, por conta da gravidade do estado de saúde do PM, que passou por cirurgia e está na UTI do Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. O soldado Marcelo Costa Borges foi atingido no abdômen após um desentendimento no estabelecimento comercial.

"Ele estava na pizzaria com amigos e a namorada, quando se estranhou com Jackson (Lima Aragão). Eles trocaram poucas palavras e olhares e, em seguida, o rapaz pegou a arma, aproximou-se da mesa do policial e atirou", conta a delegada Ana Beatriz Bonfim, titular da delegacia do município.

Após o crime, que aconteceu na segunda-feira, 29, Jackson fugiu com a namorada, uma adolescente de 16 anos, para a casa dela. Mas eles foram localizados horas depois. De acordo com a delegada, Jackson confessou a tentativa de homicídio e está preso. A adolescente foi apreendida, mas já foi liberada pelo Ministério Público do Estado (MP).

