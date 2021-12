Um manifestante foi baleado por um policial militar durante um protesto de caminhoneiros que acontecia no km 340 da BR-101, contra o aumento do combustível. A ação foi registrada em um vídeo feito por uma outra pessoa no local.

Nas imagens, dois policiais tentam retirar madeiras e pneus da rodovia para a passagem da viatura. No memento que eles conseguem retirar os objetos, um deles faz um disparo contra os manifestantes.

Da Redação PM atira contra manifestante em protesto de caminhoneiros na BR-101

Depois que a viatura consegue passar pelo bloqueio e que o disparo é feito, alguns manifestantes gritam frases: "Como é que você faz isso rapaz?" e começam a seguir o veículo. Um dos policiais retorna e faz outro disparo contra os manifestantes e fala: "Venha, venha!".

De acordo com o site local, a guarnição estava tentando negociar com os manifestantes para que um veículo oficial do governo do estado passasse. No estando, o veículo acabou sendo incendiado.

Conforme o site, o disparo atingiu a perna de um homem, que não foi identificado até o momento. Ele foi levado para um hospital em Presidente Tancredo Neves. A polícia não confirmou se a vítima era um caminhoneiro.

Por meio de nota, a assessoria da PM informou ao Portal A TARDE na manhã desta quinta-feira, 24, que a ocorrência aconteceu na manhã desta quarta-feira, 23, e que irá instaurar um inquérito para apurar a situação.

Após o segundo disparo, policial ainda grita: "Venha, Venha!"

adblock ativo