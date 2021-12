PM apreende submetralhadora e drogas em Camaçari

Policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/Rondesp RMS apreenderam uma submetralhadora 9 milímetros, três espingardas (calibres 12, 28 e outra de ar comprimido), 11 munições calibre 9 milímetros e um carregador, 23 munições calibre 38, 28 quilos de maconha, uma balança de precisão, um facão e uma faca, na localidade conhecida como "Limoeiro", em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), nesta terça-feira, 15. A polícia encontrou as armas de fogo e a droga após denúncias de tráfico na localidade.

De acordo com a Polícia Militar, quando os PMs chegaram ao local foram recebidos a tiros e revidaram, mas não houve feridos. Durante a operação foi preso Márcio Ferreira de Jesus, 34 anos, indicado por testemunhas como chefe do tráfico do Limoeiro e apreendido um adolescente de 16 anos.

Os acusados e o material apreendido foram apresentados na 18ª delegacia, em Camaçari.

