PM apreende submetralhadora de fabricação israelense em Itabuna

Uma submetralhadora de fabricação israelense foi apreendida em Itabuna, a 450 quilômetros da capital baiana. A PM foi acionada por populares com a denúncia de que homens estariam exibindo armas de fogo na Rua 7, no Loteamento Gegéu Rocha.

Com apoio dos policiais da Ronda Tático Móvel (Rotam), as guarnições da Companhia de Emprego Tático Operacional (Ceto) do 15º Batalhão realizaram buscas na residência onde os suspeitos estavam escondidos. Os policiais encontraram uma submetralhadora calibre 9 milímetros modelo UZI, de fabricação Israelense, e 20 munições em cima da cama.

Uma mulher, que estava no imóvel, afirmou que a arma pertencia ao companheiro dela, que fugiu com a chegada da PM, juntamente com os comparsas.

A arma de fogo, dois celulares e os documentos pessoais da mulher e do companheiro foram apresentados na 2ª delegacia.

