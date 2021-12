PM apreende materiais que seriam arremessados para dentro de presídio na Mata Escura

Matérias que seriam arremessados para dentro do Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador, na tarde deste sábado, 4. foram inerceptados e apreendidos pelo Batalhão de Guardas da Polícia Militar (BG-PM).

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, os materiais, em sua maior parte alimentos, foram encontrados em sacolas, prontos para serem lançados na parte interna do presídio. Alguns deles estavam enrolados em papelões, para evitar que quebrassem. Ainda conforme a SSP-BA, dois aparelhos celulares e bebidas alcoólicas também foram apreendidos na ação.

De acordo com o tenente-coronel, Djair de Freitas, a prática vem sendo executada durante o período da pandemia de Covid-19. "Como as visitas estão suspensas, em razão da Covid-19, eles estão em falta de muitos desses materiais. Com isso, os comparsas aqui fora tentam lançá-los para o unidade, mas nossas equipes fazem rondas diariamente no entorno do complexo, justamente para evitar, não só fugas, mas ações como essa", contou.

