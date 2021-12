PM apreende mais de 8 toneladas de maconha no oeste da Bahia

Mais de oito toneladas de maconha foram encontradas enterradas na área de uma fazenda na região de Pajeú, localizada na zona rural de Oliveira dos Brejinhos, no oeste da Bahia. O rastreamento foi realizado entre sábado, 5, e domingo, 6, pelo serviço de inteligência da Polícia Militar dos estados da Bahia e de Goiás, com suporte da Polícia Federal e da Secretaria Nacional de Segurança Pública.

Com a ajuda de retroescavadeiras, os agentes do Comando do Policiamento da Região Oeste, Rondesp Oeste e Cipe Cerrado, conseguiram localizar a droga, que estava enterrada em 400 embalagens. Durante os dois dias de operação, também foram utilizados drones e cães farejadores.

Na ação, considerada como a maior já feita na região e uma das mais expressivas do estado, também foram apreendidos fogos sinalizadores, armas, carros e motocicletas. Segundo informações da polícia, até o momento, ninguém foi preso.

O entorpecente apreendido foi encaminhado para o Comando do Policiamento da Região Oeste (Cpro), em Barreiras.

