PM apreende mais de 45 armas e simulacros no fim de semana

Cerca de 49 armas e cinco simulacros foram apreendidas pela Polícia Militar (PM-BA) durante o último fim de semana (21 e 22). Segundo nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), as ações foram realizadas nas cidades de Salvador, Candeias, Madre de Deus, Santa Bárbara, Tucano e Vitória da Conquista.

O secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, afirmou que, apesar das apreensões, ainda é preciso um reforço na fiscalização das fronteiras e uma maior rigidez das leis para quem for preso com simulacros de arma de fogo. “Por conta da legislação penal em vigor, quem for pego com uma arma desse tipo, só pode ficar preso, se houver cometido anteriormente um outro crime”, explicou o secretário, por meio de nota divulgada pela SSP-BA.

Ele ainda parabenizou os trabalhos dos policiais militares, mas alertou que o fluxo de armamentos nas ruas vem crescendo e prometeu um trabalho incessante da Polícia Militar.

