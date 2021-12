PM apreende drogas arremessadas para o complexo penitenciário de Salvador

Equipes do Batalhão de Guardas da Polícia Militar apreenderam, na madrugada desta quinta-feira, 9, pacotes de droga arremessados através do muro do Complexo da Mata Escura, em Salvador

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), três suspeitos foram flagrados na tentativa de enviar drogas para a unidade prisional. Conforme explicou o comandante da unidade, tenente-coronel Djair Freitas, o trio tentou acesso à cadeia pública pela região de mata.

“Eles cortaram os arames de proteção e conseguiram passar para arremessar o material. Fomos ligeiros, frustramos a entrada das drogas, mas não conseguimos alcançá-los”, lamenta.

Ainda de acordo com o comandante, dois quilos de maconha, dez gramas de cocaína e um carregador de celular, separados em sacos, foram apreendidos pelos PMs.

