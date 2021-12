PM apreende 102 kg de maconha dentro de táxi em Ipiaú

Policiais Militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) apreenderam 102 quilos de maconha que estavam sendo transportadas por um táxi, na noite desta segunda-feira, 20, em Ipiaú (354Km de Salvador).

Em nota, a PM informou que guarnições do 19º Batalhão e do pelotão da 55ª CIPM suspeitaram de um táxi da marca Siena. A abordagem foi realizada na BR-330, sentido Barra do Rocha. A droga estava dentro de caixas no porta-malas do veículo.

Ainda de acordo com a polícia, a maconha seria levada de Jequié para a cidade de Itabuna. A droga apreendida e os suspeitos foram apresentados na sede da 9ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin), em Jequié.

