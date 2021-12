PM aposentado é assassinado em Conceição do Jacuípe

Um policial aposentado foi morto na tarde desta sexta-feira, 28, em Conceição do Jacuípe (distante 94 km de Salvador), no entroncamento da BR-101 com a BR-084, no trecho que dá acesso ao município de Berimbau.

Mario Morares Pimentel foi atingido por vários tiros e morreu no local. Ele, que era aposentado e trabalhava em uma rede de combustível, fazia o recolhimento do dinheiro em um carro Fiat Uno de cor branca.

No momento do crime, Mario havia saído do posto em Conceição do Jacuípe e seguia para outro posto na BR-101. Após recolher o dinheiro, Pimentel seguiria para fazer a entrega na central de Feira de Santana.

