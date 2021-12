PM anuncia nova central de comunicação e denúncias em Feira

A Polícia Militar em Feira de Santana irá contar com uma nova Central de Telecomunições, que é responsável pelo atendimento através do telefone 190. O setor será ampliado e transformado em um Centro Integrado de Comunicações (Cicom). A inauguração está prevista para a 1ª quinzena de janeiro, segundo anunciou o comandante do Comando de Policiamento Regional Leste (CPRL), coronel Adelmário Xavier. A nova central será instalada na sede do Batalhão da Polícia Militar (1º BPM).

"No Call Center teremos 20 funcionários e policiais para controlar as viaturas, além de um painel que vai indicar onde estão os veículos para, no atendimento, deslocar os que estão mais próximos do evento. Além disto, contaremos com mais 4 torres instaladas em vários pontos da cidade que facilitará a comunicação", explicou.

O anuncio foi feito nesta quinta, 27, durante coletiva para a imprensa realizada no centro da cidade, onde o coronel apresentou 30 novas viaturas e fez um balanço dos trabalhos das 4 Companhias Independentes da Polícia Militar (CIAS).

"Com estas novas viaturas a cidade hoje conta com 80 viaturas entre carros e motocicletas. Com isto conseguiremos ampliar o raio de cobertura do policiamento e dar um reforço maior a área dos distritos", afirmou.

Durante o ano de 2012, a Polícia Militar de Feira de Santana foi responsável por 730 prisões em flagrante e pela condução de 1.903 pessoas até delegacias da cidade. Além da apreensão de 174 quilos de drogas, 443 armas foram apreendidas. Mesmo assim o comandante se diz preocupado com o número de homicídios ocorridos este ano, já que supera o ano de 2011 em mais de 43 mortes.

"Mesmo que 2012 tenha superado o ano passado em relação aos homicídios, de junho para cá tivemos uma redução de 11,5% nos crimes. Avalio o trabalho como positivo", disse o coronel.

Adelmário Xavier atribui esses assassinatos aos chamados crimes personalísticos, em que a pessoa está marcada para morrer e que, na grande maioria dos casos, tem relação com o tráfico de drogas. "A droga faz isso. Comprou, não pagou, morre. Tentou invadir o terreno do outro, morre também, então é uma guerra declarada", destacou.

Durante a coletiva, o coronel também ressaltou a inauguração da Base Comunitária de Segurança no George Américo e lembrou que, em 2013, o bairro Rua Nova será contemplado com o equipamento.

adblock ativo