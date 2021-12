PM aborda 6 mil pessoas, prende 8 e apreende 11 armas

Oito pessoas foram presas em flagrante e 11 armas de fogo foram apreendidas durante a Operação Barreira da Polícia Militar, realizada na manhã desta sexta-feira, 27, nas principais regiões do estado, para coibir Crimes Contra o Patrimônio (CCP) e Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI).

Durante quatro horas de operação, a PM abordou 5.973 pessoas e 2.242 veículos (carros e motos) e também conduziu 15 pessoas para averiguação e notificou 94 veículos.

Coordenada pelo Comando de Policiamento Especializado (CPE), a operação teve como objetivo intensificar a segurança na capital baiana, Região Metropolitana de Salvador (RMS) e interior do estado.

A ação envolveu 362 policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque, do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), do Batalhão Especializado no Policiamento em Eventos (Bepe), da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), do Esquadrão de Polícia Montada, do Esquadrão de Motociclistas Águia, do Grupamento Aéreo (Graer), das Companhia Independentes de Policiamento Especializado e da Companhia Independente de Polícia Ambiental (Cippa).

A operação acontece periodicamente em datas e horários estratégicos.

