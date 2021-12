Plataforma da Fapesb otimiza inscrição de projetos em editais

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb) lançou, nesta terça-feira, 31, a primeira etapa da plataforma Roberto Santos. A inciativa, criada para diminuir a burocracia e as dificuldades encontradas na submissão de propostas à editais de pesquisa e inovação, irá suprir as demandas internas e externas da Fundação.

Nesta fase, está disponível o formulário simplificado para cadastro de pesquisadores, com objetivo de atualizar o banco de dados da fundação. Desta forma o usuário poderá, futuramente, concorrer a editais, além de acompanhar a tramitação e a gestão financeira do seu projeto.

Diretor-presidente da Fapesb, Eduardo Almeida, explica que, além de melhorar a experiência de uso para os técnicos e pesquisadores, a plataforma vai gerar indicadores e diminuir os custos.

“Para evitar conflitos de interesse, nossos gestores viajam e levam os projetos de pesquisa para serem avaliados por especialistas de outros estados. Tudo isso tem um alto custo associado”, explicou. Com a iniciativa, os especialistas poderão analisar os projetos de qualquer estado ou país, sem que os gestores precisem viajar.

Processo

De acordo com Almeida, o desenho da plataforma tem quatro etapas. A partir do cadastro será possível realizar submissão de propostas online e os funcionários da fundação poderão acessar toda a tramitação dos projetos. Essas funções serão liberadas na segunda etapa, ainda sem data de lançamento prevista.

A prestação de conta online e o remanejamento de recursos estão entre os comandos que estarão disponíveis na terceira fase, juntamente com a avaliação online de projetos. Já a última etapa vai fornecer indicadores para a gestão da Fapesb e métricas para orientar ajustes ao longo dos anos.

Engenheiro de software responsável pela plataforma, Gian Coloni afirma que a interface foi desenvolvida para ser interativa e de fácil acesso para os usuários. “Teremos o ambiente do pesquisador, onde será possível ativar notificações como atraso de etapas, de editais, aprovação, resultado”, informou.

Além disso, a plataforma utilizará um sistema de tags (palavras-chave). Ela automaticamente irá sugerir, de forma personalizada, a inscrição em novos editais que se encaixem na área de estudo do pesquisador.

“Com as tags será mais fácil encontrar e receber notificações sobre editais elegíveis”, explicou Gian. Dentre as novidades, também estão o remanejamento de recursos online e a submissão de projetos através de um arquivo em Formato Portátil de Documento (PDF). Para conferir a plataforma acesse: www.robertosantos.fapesb.ba.gov.br.

*Estagiário sob supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

