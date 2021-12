Plantação de maconha é localizada na zona rural de Camamu

Uma operação conjunta da Delegacia Territorial (DT) de Camamu e da 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Valença) destruiu uma plantação de maconha nesta terça, 14, na zona rural de Camamu (a 335 km de Salvador), no baixo sul da Bahia.

De acordo com o Acorda Cidade, foram encontrados no local cerca de 50 kg da droga e armas. O proprietário Adriano Vieira Leite conseguiu fugir, mas deixou uma picape, licenciada no município de Ilhéus, que era usada para transporte.

Ainda conforme o site, o delegado titular da Delegacia Territoria de Camamu deve solicitar à Justiça a prisão preventiva de Adriano Vieira.

