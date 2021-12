Plantação de maconha é encontrada no sudoeste baiano

Um homem de 36 anos foi preso após policiais encontrarem 300 pés de maconha na residência onde ele mora na zona rural da cidade de Jaguaquara (a 337 quilômetros de Salvador), no sudoeste baiano.

Uma guarnição da Companhia Independente de Policiamento Especializado/Caatinga (Cipe) realizava buscas na região quando se deparou com uma plantação suspeita. Quando os policiais se aproximaram, notaram que era a plantação de maconha.

De acordo com o site O Baianão, o homem foi encontrado no local da plantação. A polícia ainda informou que, durante a operação, foi apreendida outra pessoa que estava no local com uma espingarda.

Os suspeitos foram levados para a delegacia da cidade de Jequié, também no sudoeste baiano.

adblock ativo