Plantação de maconha avaliada em R$ 3,5 milhões é erradicada em Sobradinho

Foram encontrados cinquenta e dois mil pés de maconha nesta quinta-feira, 4, numa ilha do Lago do Sobradinho (a 552 quilômetros de Salvador). Neste local também foi encontrado um material usado na irrigação da erva.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a plantação, incluindo as mudas de 30 cm e ainda em fase de desenvolvimento, renderia em fase final cerca de cinco toneladas e aproximadamente R$ 3,5 milhões. O cultivo da erva era feito por gotejamento, com apoio de um motor a gasolina, de marca Motomil, modelo 340, com capacidade 8,1 Kw.

De acordo com o comandante da Companhia Independente de Policiamento Especializado Caatinga (Cipe/Caatinga), major Adriano Souza Dias, este local foi escolhido pelos suspeitos por conta da facilidade para fazer manutenção da lavoura e dos obstáculos para o acesso da polícia. "Utilizamos um drone, mas não conseguimos visualizar a área. Foi preciso a utilização de três barcos para que se percorresse as margens do lago até identificar a tubulação de irrigação", explica.

adblock ativo