Plantação de maconha avaliada em R$ 150 mil é localizada em Canarana

Uma plantação de maconha com cerca de 2.600 pés e quatro quilos prontos para consumo foram encontrados durante uma operação na tarde do domingo 17, em Canarana, distante 523 quilômetros de Salvador.

A apreensão da droga, avaliada em R$ 150 mil reais, foi realizada por policiais das Rondas Especiais (Rondesp/Chapada) e da Delegacia de Canarana.

De acordo com a polícia, a região é muito utilizada para o cultivo de maconha, por causa do clima e da terra. Toda a droga apreendida foi apresentada na sede da 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Irecê).

