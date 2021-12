Plantação de maconha avaliada em 2,2 mi é descoberta em Esplanada

Uma plantação com aproximadamente 1,5 toneladas de maconha foi localizada e erradicada nesta quarta-feira, 9, no município de Esplanada (a 147 quilômetros de Salvador). Segundo a polícia, a droga, avaliada em 2,2 milhões, pertenceria a João Cleison Carvalho, também conhecido como "Didi", preso este ano em Maceió (AL).

Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), na manhã desta quinta, 10, o entorpecente estava na localidade de São José. Três suspeitos que estavam no local conseguiram fugir. Eles ainda não foram identificados.

Os policiais conseguiram chegar na plantação após a Operação Conhecer, Operar e Aproximar (COA), instaurada no ano passado no bairro de Portão, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Na ocasião, um homem foi preso e um adolescente apreendido.

Um dos detidos, de acordo com a SSP, revelou que a maconha vendida na região de Portão era plantada na cidade de Esplanada. Os policiais também encontraram no local uma tenda improvisada, com roupas e panelas.

