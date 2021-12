Plantação com mais de 10 mil pés de maconha é encontrada na BA

Uma plantação com mais de 10 mil pés de maconha foi localizada e destruída na terça-feira, 9, na região do Conde, em Esplanada, distante a 150 km de Salvador.

A área foi encontrada por policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e da Coordenação de Operações Especiais da Polícia Civil (COE/PC).

Segundo a delegada Jamila Cidade, diretora-adjunta do Draco, os responsáveis pela plantação fugiram ao perceberem a chegada da polícia. Além dos trabalhadores do campo, também é procurado o proprietário do terreno.

As mudas da planta foram encaminhadas ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia.

