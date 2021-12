Plantação com 40 mil pés de maconha é erradicada em Canudos

Uma plantação com cerca de 40 mil pés de maconha foi localizada com uso de drone no município de Canudos (distante 404 km de Salvador), na sexta-feira, 16. Um pessoa foi presa e uma arma apreendida.

A grande quantidade da erva e os acampamentos, que seriam usados por suspeitos para manutenção do plantio, foram descobertos durante operação conjunta entre as Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipes) Caatinga e Nordeste, após denúncia anônima.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), com a chegada das equipes, um grupo conseguiu fugir utilizando um veículo, mas um integrante do bando, ainda não identificado, foi cercado e preso com uma espingarda.

