Plantação com 18 mil pés de maconha é descoberta na Bahia

Uma plantação de maconha, com 18 mil pés, foi descoberta na manhã deste sábado, 18, na cidade de Abaré (a 554 quilômetros de Salvador). A droga foi encontrada pelo 20º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Paulo Afonso), após receber uma denúncia anônima.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a quantidade total do entorpecente chega a nove toneladas. A plantação estava no povoado de Ibozinho, ao lado do rio São Francisco, o que permitia o cultivo e irrigação de forma facilitada.

O proprietário da roça ainda não foi identificado e segue sendo procurado pela polícia. Os militares incineraram os pés da maconha e registraram o caso na Delegacia Territorial de Abaré.

