Planserv alerta beneficiários sobre golpe

Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais (Planserv) alerta os seus beneficiários sobre uma tentativa de golpe que está sendo aplicada. De acordo com o Planserv, pessoas que se identificam como médicos telefonam para o paciente ou um parente, cobrando depósitos em dinheiro para pagar supostas despesas de procedimentos não cobertos pelo plano.

Na fraude, o beneficiário ou parente recebe um telefonema, através do qual é informado que o quadro do paciente se agravou e que seria necessário o pagamento de valores para dar a continuidade do tratamento e realização de exames. O plano pede que a fraude seja denunciada à unidade hospitalar envolvida e também às autoridades competentes.

O Planserv ressalta que não autoriza ninguém a realizar cobranças dessa natureza.

adblock ativo