Plano Inclinado Pilar será reaberto nesta quarta-feira

A prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), anuncia para esta quarta-feira, 5, a reabertura, às 10h, do Plano Inclinado Pilar, que liga a rua do Pilar, na Cidade Baixa, ao bairro de Santo Antônio Além do Carmo.

Construído em 1897, o equipamento está fechado desde o início de 2013 e foi recuperado, segundo informação da Semob, ao custo de R$ 910 mil.

A reforma incluiu a instalação de portões automatizados de acesso nos setores de embarque superior e inferior, fornecimento e instalação de comandos microprocessadores com sistema de inversor de frequência variável e novos blocos e segurança nas cabines dos bondes.

Outras melhorias

Também houve substituição de fiações elétricas e cabo de aço, instalação de mesa de operação automatizada que controla a movimentação e acionamento dos bondes, instalação de sistema de câmera para monitoramento de embarque, com novos quadros de força de acionamento do bonde e sistema de iluminação do prédio.

A pintura geral dos patamares superiores e inferiores e da área externa do prédio foi refeita, junto com a construção de uma rampa de acesso da área externa, além da automação do elevador para passageiros com deficiência.

