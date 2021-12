Plano de segurança hídrica deve ficar pronto em 2018

O Plano Estadual de Segurança Hídrica e a Política Estadual de Segurança de Barragem, que estão sendo elaborados pela Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (Sihs), ficarão prontos no primeiro semestre de 2018.

As duas ferramentas servirão para que o governo do estado possa ter diretrizes adequadas às especificidades de cada região para identificar os problemas relacionados aos recursos hídricos e possíveis soluções - função do plano que tem custo estimado em R$ 3,5 milhões.

A política, que terá que ser submetida à avaliação do Legislativo, por sua vez, vai definir que todo ano seja feito um marco regulatório, sempre após as chuvas, para verificar o nível do volume útil de água e as prioridades para uso. O custo estimado para elaboração desta política é de R$ 1,5 milhão.

Segundo o diretor de revitalização de bacias hidrográficas da Sihs, José Olímpio Morais, o estado segue hoje as regras estabelecidas pelo governo federal. O plano e a política fazem parte do tripé de objetivos principais da secretaria, criada em dezembro de 2014. A terceira função é uma atualização da Política Estadual de Saneamento Básico.

Na última segunda-feira, foi lançado um edital para contratação de uma empresa para assessorar a elaboração do plano e das duas políticas, segundo a Sihs.

Com a política para as barragens, a intenção é realizar um melhor acompanhamento da estrutura física dos reservatórios e dos volumes de água. Hoje, os operadores são responsáveis por enviar relatórios anuais de inspeções que realizam nos barramentos para o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Caso aprovada a política, elabora-se um plano de segurança de barragem. "Nele, define-se o marco regulatório anual de cada barragem. O que é o marco? Ao final das chuvas, se vê como está a situação. A barragem está só com 40% do volume. Aí, é feito o marco para usar esses 40%", explicou Morais.

O marco regulatório definirá usos prioritários para os casos em que o volume de água esteja aquém do esperado, por exemplo.

"Se estiver abaixo de 50%, então o marco regulatório vai dizer o seguinte: há mil hectares irrigados por aquela barragem, mas só vai ter água para irrigar 800. Ele vai dizer a percentagem que se vai trabalhar no uso dessa água para o ano. Normalmente, o abastecimento humano é preservado. Geralmente, fica com 100% de uso", frisou Morais.

No entanto, só serão enquadradas na política barragens com volume acima de três milhões de metros cúbicos e altura superior a 15 metros.

Na barragem que tem volume menor, mesmo que haja um acidente, os riscos de danos são, segundo Morais, "relativamente pequenos", porque se tem pouca quantidade de água.

Problemas hídricos

As dificuldades enfrentadas com as barragens estão ligadas ao que se pretende conseguir com a criação do Plano de Segurança Hídrica. Com ele, busca-se identificar o problema de cada região e o que será preciso fazer para saná-lo. O objetivo é evitar, por exemplo, a crise hídrica que São Paulo passou nos últimos anos.

Como exemplo, Morais citou a região de Tucano, rica em água de subsolo. "A maioria dos projetos de abastecimento de lá é com água de subsolo, porque há uma riqueza enorme", disse. Assim, o plano definirá, para cada região, se a solução será água do subsolo, barragem ou transpor de uma bacia para outra, entre outras.

Para o diretor de águas e irrigação da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Cizino Lopes, é necessário um controle melhor dos barramentos, a fim de se evitar que sequem. "Para recuperar levaria muito tempo. Tem que ser bem administrado. Ter acompanhamento e fiscalização. O problema é que as regras não são muito claras. Tem que ter uma política de estado, não de governo. Tem que ser lei estadual", defendeu.

Lopes disse, ainda, que a irrigação consome muita água, mas que é "bem administrada e com coerência. A gente usa muita água mesmo. O problema não é usar. É administrar. Para plantar um saco de feijão, gasta-se durante 80 dias para irrigar. Não tem jeito. A sociedade tem que decidir se quer o alimento ou não".

