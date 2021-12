Plano de privatização da Chesf será rediscutido nesta sexta, 18

Nesta sexta-feira 18, o governador Rui Costa se reúne na cidade de Recife (PE) com todos os governadores da região Nordeste e o de Minas Gerais, Fernando Pimentel, a fim de discutir uma posição conjunta sobre o plano privatização do Sistema Eletrobras e suas subsidiárias, dentre elas a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf).

Em setembro do ano passado, os nove governadores do Nordeste se opuseram à venda da hidroelétrica. Na avaliação dos governantes, a transferência para investidores privados condicionaria por décadas todo projeto ou ação que demande água do Rio São Francisco, representando um aumento significativo das tarifas de energia para o consumidor em todo o país..

Além da proposta de privatização, outro ponto a ser discutido é o pacto federativo. A reunião será realizada no Palácio do Campo das Princesas, sede do Governo de Pernambuco.

adblock ativo