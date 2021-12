Planejamento urbano é destaque da série 'Olhar Futuro'

O planejamento urbano é destaque da terceira reportagem do especial Olhar Futuro. A série produzida pelo Grupo A TARDE - veiculada sempre às segundas-feiras - aborda a inclusão da população periférica como o principal desafio para os gestores municipais, nos próximos anos. A reportagem traz a região dos Alagados, no bairro do Uruguai, em Salvador, como exemplo para a discussão.

Leia esta reportagem completa no Portal A TARDE, a partir das 23h deste domingo, 6, ou na edição impressa, nesta segunda-feira, 7, nas bancas. Se você é assinante, acesse a versão digital.

adblock ativo