Placas de final 0 têm desconto de 5% no IPVA até esta terça

Os condutores de veículos que possuem o placas de final 0 podem pagar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com 5% de desconto até esta terça-feira, 30. Para obter o desconto, o pagamento deve ser feito em cota única e o calendário com a programação completa está no site da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA).

O pagamento também pode ser feito em até três parcelas, neste caso, a primeira cota deve ser paga na mesma data do vencimento do desconto de 5%, nesta terça. Porém, caso os proprietários de veículos desejem quitar o IPVA em cota única e sem desconto, podem efetuar o pagamento até 30 de setembro. Para pagar o tributo é necessário que contribuinte se dirija a uma agência ou caixa eletrônico do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob, com número do Renavam em mãos.

Em julho, os proprietários de placas finais 5, 6, 7 e 8 também devem fazer o pagamento do IPVA. Os donos de veículos com placas com finais 5 e 6 podem pagar até esta terça e quarta, respectivamente, a terceira cota, para quem parcelou ou a cota única sem desconto.

