Pizzaria era usada como ponto de drogas em Conquista

O proprietário de uma pizzaria foi preso nesta segunda-feira, 19, em Vitória da Conquista por usar o estabelecimento como ponto para a venda de cocaína. Edclinger Claudino dos Santos, o "Lecir", de 25 anos, é investigado ainda por envolvimento em homicídios de usuários de drogas.

O imóvel fica localizado no bairro Vila América. De acordo com a polícia civil, foram apreendidos na propriedade "papelotes" de cocaína, balança de precisão, porções da droga a granel, material para embalagem e dinheiro proveniente do tráfico.

Em depoimento à polícia, Edclinger afirmou que trafica cocaína há aproximadamente um ano, vendendo cada papelote por R$ 20. Segundo o delegado Neuberto Costa, titular da Delegacia de Homicídios do município (DH/Conquista), o empresário também é investigado por envolvimento em assassinatos que aconteceram nas proximidades da pizzaria, todos relacionados com o tráfico de drogas.

Edclinger é suspeito ainda de ser o líder do tráfico no bairro Urbis VI, em Conquista. O traficante foi autuado em flagrante por investigadores da DH/Conquista e encaminhado ao Presídio Nilton Gonçalves.

