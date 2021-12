Pistola israelense e 300 kg de maconha são apreendidos em Feira de Santana

Foram encontrados na manhã desta terça-feira, 3, no município de Feira de Santana (a 94 quilômetros de Salvador), uma pistola calibre 9 mm de fabricação israelense e 300 kg de maconha prensada. As guarnições da 66ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Feira de Santana) encontraram os materiais, no bairro de Capuchinhos, após uma denúncia anônima.

Os militares encontraram na rua Marechal Castelo Branco um veículo modelo Fiurino, de placa ANB-4066, licenciado em São Paulo. Nele foram encontrados 250 tabletes de maconha prensada, equivalente a 300 kg, a pistola israelense, dois carregadores e munições. O caso foi registrado na Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) e seguirá em investigação.

