Pistas são liberadas na BR-324 após fechamento de cratera

O trânsito na BR-324 foi totalmente liberado nesta terça-feira, 24, depois que a cratera no quilômetro 618, nas imediações de Porto Seco/Pirajá, foi fechada. Com a circulação de veículos autorizada em três faixas, nos dois sentidos, o tráfego está tranquilo na BR-324 nesta manhã, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A obra foi finalizada 110 dias após o buraco aparecer no dia 5 de junho. A demora no serviço desagradou o vice-governador Otto Alencar, que chegou a pedir o cancelamento do contrato com a Viabahia, que administra a rodovia. Ele tomou essa atitude após ficar mais de uma hora preso em um engarrafamento na estrada.

O Ministério Público Federal também tinha solicitado a suspensão da taxa de pedágio enquanto a obra não foi concluída. A ação corria na Justiça Federal, mas não chegou a ser apreciada.

