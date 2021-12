Pista da BR-367 em Porto Seguro é liberada

A pista na BR-367, em Porto Seguro, no sul do estado, interditada desde o último final de semana, devido as chuvas que atingiram a região no fim de semana, foi liberada na noite de segunda-feira, 7.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o serviço de terraplanagem na via foi realizado e a pista foi liberada por volta das 21h20 da segunda.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Porto Seguro, os carros trafegam normalmente pela via nesta terça-feira, 8.

Estragos

O temporal, começou por volta das 22h de sábado, 5, e só se encerrou ao meio dia de domingo, 6. Segundo o Corpo de Bombeiros, choveu mais de 120 milímetros em seis horas.

A água invadiu alguns bairros da cidade, 11 encostas deslizaram, nove casas foram soterradas e 285 alagadas. Além disso, foram registradas queda de árvores e do sinal de telefone no local.

No domingo, o temporal provocou a interdição da BR-367, que dá acesso à entrada de Porto Seguro, próximo à rodoviária. Parte da pista cedeu e o fluxo ficou parcialmente interditada no sentido Porto Seguro.

adblock ativo