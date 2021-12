Piscina de casa na Ilha de Itaparica é roubada

Chamar os amigos para um fim de semana de churrasco e banho de piscina passou a ser um problema para um morador da Ilha de Itaparica. A cada 15 dias, o agente de viagens Diego Soares faz a travessia de Salvador para curtir a tranquilidade do local. Da última vez, percebeu que faltava algo: a piscina da casa havia sido roubada.

Restou apenas o buraco onde ficava a piscina sintética, com capacidade para armazenar 15 mil litros. Além dela, os ladrões também levaram uma bomba de água e uma escada de metal, entre outros objetos.

Em entrevista ao portal Uol, o dono da casa afirmou que possui uma boa relação com os vizinhos, de quem é informado sobre o que acontece no local.

"No período em que estamos em Salvador, os vizinhos sempre estão alertas aos movimentos por lá. Percebi que havia algo errado quando me informaram que o pessoal da obra esteve no imóvel durante três dias, mas que já estava tudo pronto. O pessoal da obra, a quem os meus amigos se referiam, na verdade eram os ladrões", disse.

Como não houve flagrante do roubo, agentes da delegacia de Vera Cruz informaram que ninguém poderia ser preso pelo roubo.

O proprietário revelou que vai tomar medidas para reforçar a segurança da casa, principalmente nos muros e portões.

