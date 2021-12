Piora quadro de saúde de dona de casa baleada pelo ex-marido

O quadro de saúde da dona de casa Ediene da Silva Santana, 40 anos, se agravou exigindo a sua transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). Ela foi baleada três vezes pelo ex-marido identificado como Edmário Carlos de Oliveira dos Santos, 39 anos, o "Pio" que está foragido. O crime ocorreu na noite de terça-feira no bairro Subaé. A filha do casal Ana Beatriz Silva Santana de apenas 1 ano foi baleada na cabeça e morreu ao dar entrada no Hospital Estadual da Criança (HEC).

A dona de casa foi atingida na virilha e pernas e foi submetida a intervenção cirúrgica ainda na noite de terça-feira. Embora a unidade de saúde tenha informado na quarta-feira que a mesma havia apresentado melhora, tendo inclusive sido retirado os aparelhos que a ajudavam a respirar, à noite o quadro se agravou. "No final do dia, o quadro dela se agravou e ela teve que ser encaminhada para a UTI, onde encontra-se respirando com a ajuda de aparelhos e está inconsciente", informou a assessoria de comunicação do HGCA.

Familiares da dona de casa apontam o fato da mesma ter conseguido na justiça a posse do imóvel onde morava. "Ele não aceitava que ela ficasse com a casa e al´me disto se nagava a pagar R$ 400 como pensão para a filha", afirmou um familiar.

O caso está sendo investigado pela delegada Ana Cristina Carvalho da Delegacia de Homicídios (DH) que já encaminhou para a justiça o pedido de prisão preventiva do suspeito. Ela informou que a hipótese de tiro acidental em relação a criança foi descartada. "Não temos dúvidas de que ele atirou para matar todos que estavam no imóvel, a prova é que ele chegou a tentar matar um filho da ex-esposa. Ele responderá por homicídio e tentativa de homicídio", frisou.

A delegada disse ainda que o suspeito também responderá em relação a descumprimento da medida protetiva que tinha contra ele, ou seja, ele não poderia se aproximar da ex-esposa. "Existem procedimentos contra el ena DEAM e 1ª delegacia, por agressão, ameaça e tentativa de homicídio contra um filho da ex-esposa que é adolescente", destacou.

A delegada pede para quem tiver informações sobre o paradeiro do suspeito entrar em contato com os telefones 3221-2473 e 3221-2044.

adblock ativo