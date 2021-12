Piora estado de saúde de bebê supostamente agredido por babá

A criança de 1 ano e um mês que foi vítima de espancamento no último final de semana, em Feira de Santana, pode estar com morte encefálica. A informação é de familiares da garota. Eles disseram que exames neurológicos foram iniciados.

O bebê está internado no Hospital EStadual da Criança (HEC) e respira com ajuda de aparelhos. "Os médicos conversaram com a gente e nos prepararam para o pior", disse bastante emocionada Viviane Pereira, mãe da criança.

Por meio da assessoria de comunicação, a diretoria do hospital não confirmou a informação, limitando-se a divulgar que a paciente apresentou piora no quadro neurológico.

Familiares apontam a babá Jeane dos Santos, 25, como autora de agressões à criança. Ela se apresentou à polícia, admitiu já ter batido na menina, mas diz que o problema de saúde do bebê foi provocado por uma queda da cama quando estava com o pai.

