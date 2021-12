Piora estado de gêmeo que sobreviveu à separação do irmão

O estado de saúde de Heitor Ledo Rocha Brandão, de 5 anos, que passou por cirurgia de separação do gêmeo siamês em Goiânia, se agravou no domingo, 9. Segundo boletim médico do Hospital Materno Infantil (HMI), onde está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ele voltou a respirar com a ajuda de aparelhos e está em estado considerado grave.

Segundo o boletim, o menino não apresenta febre, mas não há previsão de alta. No sábado, o hospital considerava o estado de saúde do menino como regular e ele respirava com a ajuda de oxigênio inalatório.

A assessoria da unidade informou que a equipe médica constatou que nas últimas 24 horas o pulmão direito de Heitor apresentou piora e, por medida de segurança, o menino foi entubado para facilitar a respiração.

Heitor chegou a deixar a UTI por duas horas para ir a uma clínica especializada, na última quinta-feira. A visita do garoto ao local teve como objetivo a realização de um tratamento para reforçar a cicatrização da cirurgia.

