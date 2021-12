Pintinhos em convite são motivo de polêmica

Convites para a abertura do Albergue Infantil de Alagoinhas (a 107 km de Salvador) com uma cestinha contendo pintos vivos causaram indignação e acusação de crueldade com os animais.

O vereador Luciano Sérgio declarou que os filhotes "foram usados como lembrancinha, digna de embrulho personalizado e todas as pompas, contrariando o bom senso". Ele citou a Lei 24.645, de 1934, que estabelece medidas de proteção aos animais.

Em nota, a prefeitura, responsável pela ação, rebateu as críticas. "Os animais foram entregues envoltos em papel transparente mantendo as laterais abertas, possibilitando a livre circulação de ar para respiração dos pintinhos", informou a nota enviada pela gestão municipal sobre o caso.

adblock ativo