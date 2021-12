Piloto fica ferido após queda de avião em Luís Eduardo Magalhães

O piloto de um avião de pequeno porte, identificado como Kleber Juciane, de 44 anos, ficou ferido após a aeronave cair na manhã desta quarta-feira, 7, na cidade de Luís Eduardo Magalhães (distante a 940 km de Salvador).

De acordo com informações do Blog Braga, a queda da avião aconteceu pouco antes do meio-dia, na Fazenda Busato. O piloto sofreu ferimentos no rosto e foi conduzido por outra aeronave para o aeroporto da cidade.

No local, uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros. O seu estado de saúde é estável e não corre risco de morrer. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

