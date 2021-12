Piloto de moto aquática morre após colidir com lancha em Barra do Jacuípe

Um homem, que pilotava uma moto aquática, morreu após uma colisão com uma lancha na foz do rio Jacuípe. O acidente aconteceu no final da tarde desta segunda-feira, 26, na localidade de Barra de Jacuípe, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Por conta do impacto, João Paulo Dores Lopes, 31 anos, foi lançado para fora do veículo. Ele foi socorrido por um amigo para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Arembepe, mas não resistiu.

O caso foi registrado na delegacia de Lauro de Freitas. Um inquérito foi instaurado pela Marinha do Brasil para investigar as causas do acidente.

