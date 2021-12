Pilastra desaba e mata menino que brincava em rede na Bahia

Um garoto de 13 anos morreu após ser atingido por uma pilastra de tijolos na zona rural de Mansidão, no oeste da Bahia. Igor Borges de Oliveira, 13 anos, estava deitado em uma rede em sua casa quando o pilar não resistiu ao peso do menino e caiu em cima do adolescente.

Igor não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo do jovem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para passar por perício.

De acordo com o Blog Braga, outras crianças que brincavam com Igor na rede se afastaram do local minutos antes do acidente.

