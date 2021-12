'Piadas e olhares espantosos': mulheres contam trajetória como motoristas profissionais

Ao entrar em um ônibus, táxi ou veículo de aplicativo, a maioria das pessoas não espera encontrar uma mulher ao volante. De fato, homens são maioria nestas profissões e, de forma geral, ainda representam a maior parcela de ocupação no país. Segundo dados de 2018, a população ocupada de 25 a 49 anos totalizada 56,4 milhões de pessoas no país. Do total, 54,7% são homens e 45,3% mulheres.

Além disso, o valor médio da hora trabalhada era de R$ 13 para as mulheres e R$ 14,20 para os homens, indicando que o valor do rendimento da mulher representava 91,5% daquele recebido pelos homens. As informações são do último Estudo Especial sobre Diferenças no Rendimento do Trabalho de Mulheres e Homens nos Grupos Ocupacionais, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na Bahia, algumas mulheres já ocupam a profissão de motorista profissional há bastante tempo, como Maria José Machado, de 67 anos, que é motorista de táxi em Feira de Santana há 38 anos. Ela conta ao Portal A TARDE que, no início, passou por muito preconceito, mas que hoje a situação melhorou.

Maria José é motorista profissional há 38 anos Foto: Arquivo Pessoal

"Aqui em Feira são 1.350 táxis e, até hoje, só tiveram seis mulheres. A primeira era dona Isabel, que se aposentou; a segunda sou eu, com 38 anos de praça. E tem mais quatro que surgiram de seis anos para cá", explica ela. Um dos problemas enfrentados por Maria José é a dificuldade em conseguir corridas. "É uma corrida de manhã e outra de tarde. Tá um horror, só se vê agora corridas por aplicativo", acrescentou.

E por falar em aplicativo, na capital baiana, uma das motoristas atuantes nesta área é Suelen Vasquez, de 33 anos, que também é publicitária. Para ela, esta é uma fonte de renda autônoma e segura. "Não me sinto confortável nem feliz vivendo da ideia de ter patrão, de realizar o sonho de alguém e ter que produzir para que esse alguém seja reconhecido. Existe também o bônus de ganhar mais do que ganhava no trabalho anterior, num ateliê de impressão", revela a profissional.

Suelen conta que ganha mais sendo motorista de aplicativo | Foto: Arquivo Pessoal

Em relação ao preconceito na profissão, Suelen afirma que já foi pior. "Hoje é mais tranquilo, porém piadas e olhares espantosos acontecem cotidianamente", disse.

Esse tipo de situação também ocorre com uma das poucas motoristas de ônibus de Salvador: Juliana Jaguarandira, de 36 anos. "Infelizmente, em pleno 2020, ainda tem preconceito, ao ponto de chegarem a colocar o pé no degrau do ônibus e tirar, dizendo 'eu não vou não, é uma mulher'", comentou.

Apaixonada pela direção, mãe de quatro filhos e motorista há 12 anos, Juliana também vibra ao ver outras mulheres ao volante. "Acho que estamos bem avançadas nesse quesito, tem mulher no carro do lixo, caminhão do gás, carreta... Eu amo ver as colegas no volante e as admiro também", complementa.

Mesmo se dedicando à profissão e contrariando as estatísticas, as motoristas contam que uma das dificuldades é a falta de segurança. Enquanto estava conduzindo, Juliana já passou por 17 assaltos. "Peço proteção divina e entrego os caminhos a Deus", diz ela.

A motorista por aplicativo Suelen também aborda essa questão. "Todas as situações são de risco para uma mulher, estamos sempre vulneráveis e o desconforto é cotidiano, por questões comportamentais da sociedade que estamos inseridas", conta.

Suelen explica que a própria ferramenta prioriza condutoras mulheres quando uma passageira solicita uma corrida. "Gera um pouco mais de conforto e segurança, por isso eu indico para outras mulheres que gostem de dirigir e trabalhar com liberdade", completa.

Além de ser minoria no mercado de trabalho e receber menos, a população feminina ainda enfrenta uma jornada dupla ou tripla, já que na maioria das vezes são elas que cuidam dos afazeres domésticos e dos filhos. De acordo com outra pesquisa realizada pelo IBGE, a quase totalidade (92,6%) da população brasileira feminina de 14 anos ou mais, realiza afazeres domésticos e cuidados de pessoas, em uma média de 21 horas semanais.

Motorista de ônibus também cuida dos quatro filhos

É o caso de Juliana, que cuida dos quatro filhos: Mateus, de 20 anos, Irã, 19 anos, Nivia, 13 anos, e a caçula Duda, de 6 anos. Ela conta que até a mais nova já aprendeu a se virar e já faz diversas atividades sem depender dela. Orgulhosa e aliviada, Juliana diz que se esforçou muito pra ver os filhos crescerem. "Eu abria mão de muita coisa em nome da família, agora estão grandes".

Além do trabalho e da família, Juliana ainda tentar encontrar um tempo para se dedicar à atividade física e cuidar da estética. "Concilio a academia com a jornada de trabalho, ou seja, tomo banho na academia e vou trabalhar. Se eu não fizer por mim ninguém vai fazer", concluiu.

Juliana lembra das mulheres que, assim como ela, se dedicam à profissão | Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE

A motorista de ônibus ainda dá exemplo de sororidade e fala sobre todas as colegas mulheres que fazem o seu trabalho ser possível da melhor forma."Enquanto a cidade dorme, há muitas mulheres trabalhando, inclusive senhoras de idade. Quando estamos chegando na garagem, à noite, abrimos as portas e colocamos ônibus na bomba, aí as meninas vêm para tirar o disco, para olhar todo o veículo com cuidado, além de lavar tudo para o outro dia. São muitas mulheres que deixam sua famílias para trabalhar e eu me orgulho delas. Eu acho a coisa mais linda. Então, não sou só eu e também rodo com uma cobradora", finalizou Juliana.

