PFEM é rendida na porta de casa e feita refém por 3 homens

Uma policial militar lotada na 61ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Ubaitaba) foi feita refém na noite desta terça-feira, 13, em Itabuna. A policial foi rendida por três homens quando entrava com o carro em casa.

Segundo informações do site Vermelhinho BA, dois dos sequestradores entraram no carro com a policial e a mandaram dirigir até Ubaitaba. O terceiro seguiu o carro de moto.

O veículo foi interceptado por uma guarnição da Polícia Militar e os dois jovens a bordo do veículo foram presos. O outro, que dirigia a moto, conseguiu fugir.

Wagner, 21 anos, e seu comparsa, um menor de idade, foram encaminhados para a delegacia. Eles disseram à polícia que pretendiam usar o veículo em um roubo em Ubaitaba e depois vendê-lo por R$ 1.200.

adblock ativo